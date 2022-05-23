Ледостойкая платформа «Северный полюс» вышла на ходовые испытания в Финский залив

В работе задействованы более 150 человек.

На ледостойкой платформе «Северный полюс» расположено 16 лабораторий, одновременно на них могут работать более 30 учёных. Единственная в своём роде, она встанет под флаг в Петербурге в июле. После этого отправится в Мурманск, а в сентябре выйдет в первую экспедицию.

Все системы платформы опробуют в действии, проведут проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации, а также проверят работу вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных котельных установок и основных судовых агрегатов.