Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», которая недавно вышла из Мурманска в первую научную экспедицию, попала в шторм

Судно продемонстрировало полную готовность к таким испытаниям, а также соответствие заявленным техническим характеристикам, отмечают специалисты.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС Сергей Рыбаков, который находится на борту платформы. По словам участников экспедиции, они столкнулись с волнением моря в 7 баллов. Ветер во время шторма был порядка 17-18 м/с, а волна достигала около 5-6 метров.

Судно продемонстрировало полную готовность к таким испытаниям, а также соответствие заявленным техническим характеристикам, отмечают специалисты.

Первая в мире самодвижущаяся ледостойкая платформа «Северный полюс» предназначена для круглогодичных экспедиций в северных широтах. Платформу планируют вморозить в крупную дрейфующую льдину, после чего учёные займутся исследовательской работой, результаты которой имеют большое значение для прогнозирования ледовой обстановки вдоль Северного морского пути.