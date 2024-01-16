Ледовар – редкая профессия для Мурманской области

Для того, чтобы соревнования у конькобежцев прошли удачно, а хоккеисты не потеряли мяч, важно поддерживать лёд в хорошем состоянии.

На ледовую арену Центрального стадиона Мурманска выходят как профессиональные конькобежцы, так и любители. А для того, чтобы покрытие здесь было прочным, формирует его структуру специальное оборудование, управляют которым ледовары.

Денис Казаков, ледовар Центрального стадиона Мурманска: «С условиями наших климатических погодных условий, есть, конечно и свои трудности и сложности в нашей работе. Но мы справляемся».

Для того чтобы залить каток на улице важно правильно подготовить поверхность. В каких-то случаях наращивают снежную подушку, а где-то достаточно чистой воды, в которую специалисты иногда добавляют различные примеси.

Денис Казаков, ледовар Центрального стадиона Мурманска: «У каждого, наверное, работника этой профессии есть какие-то свои секреты, какие-то интересные способы в работе. Но этим, к сожалению, никто не делится».

Все приходит с опытом. Например, в сильный мороз можно только расчищать снег, водой лёд заливать нельзя, так как он может испортиться. Кроме того, при низких температурах покрытие трескается и его, как это делают маляры, приходится шпаклевать.

В Мурманске ледоваров не больше 10, а по региону – около 15 мастеров. Так что их труд и навыки на вес золота.