Ледовая арена «Метеор» отметила день рождения

Крытый каток «Метеор» открылся совсем недавно, но уже в апреле этого года ему исполнился 1 год.

«Метеору» год! В честь праздника на арене состоялись показательные выступления. Своё мастерство здесь продемонстрировали те, кто проводит на льду значительную часть своей жизни, фигуристы, конькобежцы и хоккеисты.

Спортивный комплекс работает в круглогодичном режиме, что позволяет нашим атлетам регулярно тренироваться. Лёд поддерживают в хорошем состоянии благодаря современной технике: эффективный тандем образуют машина для заливки льда и мощная холодильная система.

Для юных участников праздничного шоу открытие «Метеора» дало дорогу в спорт, однако, и простым мурманчанам новый каток очень полюбился.

Ирина Андреева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Пришёлся по душе мурманчанам! И сейчас даже не представить, что всего лишь год назад на этом месте была такая серенькая, почти промышленная городская территория. А сегодня здесь солнечный, оранжево-небесный – в таких тонах выполнен этот спортивный объект, который приносит очень-очень-очень много радости горожанам».

Напомним, имя для новой ледовой арены северяне выбирали сами. По результатам весеннего конкурса 2020 года мурманчанин Константин Мурамцев первым предложил название «Метеор».