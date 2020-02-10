Ледовая арена на улице Орликовой начнёт работать уже в 2021 году

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска, провёл рабочее совещание по вопросу строительства ледовой арены с искусственным льдом на улице Капитана Орликовой.

В настоящее время, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, активно ведётся строительство важного для детей и взрослых спортивного объекта - ледовой арены. Рабочие уже приступили к устройству межэтажного перекрытия. В конце этой недели в Мурманск привезут материалы для строительства кровли. Следующий этап - прокладка наружных внутриплощадочных электрических сетей, монтаж воздуховодов систем вентиляции.

В 2019 году уже было заказано технологическое оборудование: система водоподготовки ледового поля, холодильная установка, машина для заливки и подготовки льда.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Объект находится в неплохой стадии готовности, поэтому у меня нет никаких сомнений, что до конца года строительная часть будет завершена, а в первом квартале 2021 года и этот замечательный объект откроет свои двери для посетителей».