Ледовое шоу и выездные спектакли: старт губернаторских ёлок в этом году запланирован на 14 декабря

Как и прежде, на них планируется пригласить юных северян от 7 до 14 лет, которые отличились в общественной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности.

Гостями представлений станут ребята из многодетных семей и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, а также ряд других льготных категорий.

Кроме того, в рамках новогодней кампании в декабре коллективы областных театра кукол и драматического театра планируют отправиться на гастроли по региону, чтобы порадовать спектаклями маленьких зрителей Кандалакши, Алакуртти, Печенги и Заполярного.

Праздничную эстафету губернаторских ёлок завершат показы спектаклей на сцене Мурманского областного театра кукол.

Напомним, что в прошлом году губернаторские ёлки в Мурманской области впервые проводились в формате «Ледового шоу» и выездных показов спектаклей. В рамках кампании зрителями представлений стали почти 9000 юных северян.