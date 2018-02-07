Ледовые дружины СФ выходят на лёд для жарких сражений

В рамках чемпионата Северной военной лиги на кубок командующего Северным флотом команда «Бастион» принимала на полярнинском льду клуб «Пётр Великий», представителей экипажа одноимённого крейсера.

За почётный трофей – кубок командующего борются 19 команд в трёх дивизионах. Есть корифеи, есть и новички. Хоккей плотно вошёл в программу спортивной подготовки защитников Отечества. В каждом гарнизоне, почти в каждом крупном соединении есть своя ледовая дружина. Название команды «Бастион», позаимствованное у самого современного ракетно-артиллерийского комплекса, себя оправдывает. Этот хоккейный клуб сражается в третьем дивизионе и достойно держит удар. Немало способствуют этому и болельщики. Впрочем, поддержка у соперников тоже не уступает.

Снежные заряды время от времени накрывали хоккейный корт, но накал борьбы не снижали. После сигнала арбитра об окончании матча артиллеристы записали на свой счёт победу 7:5 в пользу «Бастиона».

Сборная флотилии «Альбатрос» провела в выходные сразу два матча. В субботу на выезде переиграла «Грозу» флотских авиаторов. В воскресенье на своём льду принимала клуб «Армеец» из посёлка Кильдинстрой. На «Альбатрос-арене», как всегда шумно, а чай и традиционная каша - в перерывах. В остальное время зрители у бортиков следят за напряжённой баталией. И вот наконец финальная сирена – итог борьбы 11:4 в пользу «Альбатроса». Победа становится традицией у этой команды.

Традиционные сладкие призы командам и юным фигуристкам, скрасившим перерывы между периодами. Обмен рукопожатиями с соперниками. Бились достойно. Для капитана команды «Армеец» эта игра оказалась прощальной. Он скоро убывает на юг - к новому месту службы.

- По результатам матчей флотилийский «Альбатрос» в своём дивизионе является лидером по количеству заброшенных шайб и набранных очков, - отмечает Максим Черников, капитан ХК «Армеец» (нп.Кильдинстрой).