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День за днём с «Арктик-ТВ»04.12.17 19:30

Ледовый дворец стал сценой для «Большой дискотеки»

В зале три тысячи зрителей, все помнят песни легендарных групп «Русский размер», «Bad Boys Blue», «Акулы», диджея Цветкова и Алексея Потехина с хитами «Руки вверх!». Мурманский Ледовый дворец стал сценой для «Большой дискотеки».

Столь масштабный по организации и составу участников проект регулярно проводится в столицах, но Мурманск увидел и услышал его впервые. Северяне готовы были подпевать любимым исполнителям. Но многие участники  концерта в Заполярье частые гости. Группа «Русский размер» признается, что в холодном Мурманске их ждёт горячая встреча друзей.

- Город очень нравится, не говоря о том, что у нас много здесь друзей за эти годы стало, - говорят ребята из группы «Русский размер». – И они сегодня все придут. Город у вас замечательный, нравятся нам ваши сопки.

Первые зимние выходные в Мурманске встречает и резидент радио «Рекорд» диджей Цветкоф, для которого это тоже не первая поездка в Заполярье: «Мурманск всегда радует, особенно когда в петербурге слякоть, а здесь полноценная зима. Очень здорово! Надеюсь, что люди, которые пришли на концерт, получат удовольствие от мероприятия».

В зале те, кто прекрасно помнит события прошлого века и молодёжь. Песни 90-х становятся популярными и у тех, кто родился в этом веке. Они знают слова и стремятся обнять кумиров.

Сотни хитов, тонны оборудования, тысячи улыбок, ноющие ноги... И даже столь большого праздника музыки Мурманску мало, концертное агентство «Interfest» обещает северянам другие грандиозные концерты, о которых с удовольствием расскажет радио «Рекорд» и телеканал «Арктик-ТВ».

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