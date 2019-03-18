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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.19 19:30

Ледяное плавание всем пришлось по нраву!

400 спортсменов из 32 стран мира не просто окунулись в ледяную воду Семёновского озера, а проплыли олимпийскую дистанцию. За зрелищным событием наблюдала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

III Чемпионат мира по ледяному плаванию стал одним из самых зрелищных мероприятий этой зимы в Мурманске. В столицу Заполярья приехали самые сильные спортсмены со всех уголков мира, чтобы в ледяной воде проплыть километр, а это 40 кругов по импровизированному бассейну в городском озере, температура воды в котором не превышала 0 градусов.

«Оценка действа, которое происходит на наших глазах, у меня своя, но иностранцы говорят: «Ок!», а второе слово: «Good!», - рассказывает Виталий Поборчий, главный судья соревнования. -  Я  им доверяю, их мнение считаю вполне правильным. Нюансы, которые возникают у нас, ещё больше подтверждают сложность этого мероприятия.

Организовать встречу такого числа спортсменов, подготовить дорожки для заплыва, необходимое оборудование было непросто. В Мурманске  к каждым соревнованиям относятся серьёзно, поэтому медиков и спасателей у бассейна почти столько же, сколько и спортсменов.

«Это было очень масштабное событие, оно потребовало очень много усилий. Я должен сказать, что оказавшись здесь, я очень впечатлён работой и этим городом, который оказался очень доброжелательным к спортсменам», - отмечает Колин Хилл, официальный представитель Международной федерации плавания (Великобритания).

Несмотря на опасность этого вида плавания, число спортсменов растёт год от года, причём увлекаются им и мужчины, и женщины. Команда из Великобритании уже не первый год принимает участие в таких чемпионатах. В 2015 году, когда соревнования тоже проходили в Мурманске, в Заполярье приехали всего два человека из Англии, а сегодня делегация из 14 сильнейших спортсменов. «Мы любим  вызовы, - говорит Марк Гест, участник III Чемпионата мира по ледяному плаванию (Великобритания). - Климата здесь холоднее, но в середине зимы у нас много людей занимаются ледяным плаванием, особенно на Рождество и таких людей становится больше год от года. В дальнейшем это направление будет развиваться больше».

Кейт Стилс, капитан национальной команды Великобритании по ледяному плаванию (Великобритания), поясняет: «У нас в команде семь женщин и семь мужчин и у всех хорошая подготовка».

Для многих заплыв на 1000 метров стал первым серьёзным испытаем в жизни. Юная спортсмена из Голландии  2 года занимается ледяным плаванием, но, несмотря на скромный стаж, Кира Вийнкер отнеслась к подготовке более чем серьёзно, что принесло свои неожиданные результаты. «Я побила собственный рекорд, на  30 секунд я проплыла быстрее, чем в Голландии и я счастлива!», - радуется своему успеху Кира Вийнкер, участница III Чемпионата мира по ледяному плаванию (Голландия).

Борис Ратушный более 40 лет погружается в ледяную воду. Мужчина признаётся, что в силу возраста большие дистанции уже не осмеливается преодолевать, так как ему 82 года. «Морж» со стажем для себя выбрал испытание  полегче – он боролся за Кубок Арктики, а сегодня пришёл поболеть за Россиян и особенно за мурманчан, ведь они в его сердце занимают особое место. «В городе-герое  прекрасные жители, такое гостеприимство, такое отношение хорошие, - говорит Борис Ратушный, президент Федерации закаливания и зимнего плавания Санкт-Петербурга. - Я просто счастлив, когда сюда приезжаю. Дело в том, что по жизни я разрабатывал и сдавал флоту атомные подводные крейсеры, приезжал в Западную Лицу, все через Мурманск. Этот город – город моей судьбы. Жители здесь конечно бесподобные!».

По общей оценке судей, спортсменов и болельщиков, эти соревнования превзошли все ожидания. Благодаря продуманной организации удалось избежать травм и несчастных случаев, почти все спортсмены справились с поставленной задачей и отправились на праздничное шоу «Вода. Лёд и пламя».

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