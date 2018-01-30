Ледяные катки под окнами домов

Всё больше внимания уделяется развитию доступной и комфортной городской среды для занятия физкультурой и спортом. Именно поэтому в Мурманске последние несколько лет каждую зиму заливают пришкольные катки.

На ледовом корте возле школы № 21 в Мурманске помимо взрослых любителей и учащихся школы занимаются ещё и юные спортсмены: хоккеисты и фигуристы спортивной школы № 6. Это стало возможным благодаря поддержке городских властей и программе комфортной городской среды.

- На территории образовательных учреждений подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска на сегодняшний день оборудовано 14 благоустроенных катков, начиная с микрорайона Абрам-Мыс, - сообщил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска.

Приходить кататься могут все желающие, это бесплатно. Катки открыты ежедневно после тренировок спортсменов, до 22 часов. Помимо этого, любители активного отдыха могут провести время на городских спортивных стадионах «Авангард», «Юность» и «Льдинка» также до 10 часов вечера.