«Лефиафан» помнят многие мурманчане - опрос

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, а что они знают о фильмах, снятых в Заполярье? Вот какой срез мы получили:

- Я знаю, что фильм снимали, у нас природа необычная.

- «Левиафан» в Териберке снимался.

- «Лефиафан».

- Без понятия… «Левиафан».

- Не помню названия, а какие-то съёмки проводил режиссер Гуськов.