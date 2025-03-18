Легенда UFC Джефф Монсон впервые посетил Мурманск

Для юных бойцов в Легкоатлетическом манеже он провёл показательную тренировку.

Увидеть бойца по смешенным единоборствам Джеффа «Снеговика» Монсона собрались немало юных спортсменов и их родителей. Поприветствовав участников занятия, он сначала устроил разминку, а затем показал комплексы упражнений и приёмов ММА.

Джефф переехал в Россию 2013 году. В 2018-ом получил российское гражданство, позже отказавшись от американского. Сейчас боец занимается общественной деятельностью и даже был избран депутатом Республики Башкортостан. Путешествия по холодной России Джеффу нравятся, признается, что чувствует себя как дома.

Джефф Монсон, борец UFC, многократный чемпион мира по BJJ: «Я в первый раз в Мурманске. В первый раз - очень на севере».

- И как вам, холодно?

- Нет, я родился в Миннесоте. Там очень холодно - такая же Россия. Я привык. Я старый, но чувствую себя молодым, потому то работаю с детьми. Я учу спорту, джиу-джитсу.

Для мурманских детей встреча с мировой легендой спорта стала важным событием.

Елизавета Лебедева, спортсмен мурманского клуба «Булат»: «Я не пожалела, что сегодня пришла и тренировалась. Я провела время с пользой. Мне больше всего понравилось, когда мы практиковались. Подходил, поправлял, помогал, если что-то непонятно и повторял. Мне всё понравилось».

Искендер Исмаилов, спортсмен мурманского клуба «Булат»: «Для меня было очень важно сфоткаться с ним. Он же легенда, понимаете!?».

Так же Джефф пообщался с министром спорта Мурманской области Светланой Наумовой по вопросу организации своей школы в нашем городе. Вероятно, если такая появится, то визиты легенды спорта в Заполярье будут более частыми.