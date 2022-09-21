Легенда вернулась! В Полярном танк Т-34 занял своё место среди экспонатов музея под открытым небом

Машина регулярно принимает участие в параде техники при торжественных мероприятиях в городе в День Победы. Танк отреставрировали и изучили ранее неизвестные сведения о боевой машине.

У этой боевой машины, легендарного и грозного советского Т-34/85 удивительная история. Выпустили танк уже в конце войны в Нижнем Тагиле, в сложных походах и серьёзных боях участие принять он не успел. После эксплуатации отправился на базу хранения под городом Харьков.

Андрей Фунтов, директор Центра гражданского и патриотического воспитания молодёжи ЗАТО Александровск: «Потом составили сафоновскую колону, в которой он и прибыл в Заполярье в 1985 году, в бухту Грязная в музее авиации Северного флота».

Разукомплектованный экспонат в 1995-ом был замечен на выставке техники в Североморске при праздновании 50-летия со Дня великой Победы. Но лишь спустя ещё почти десятилетие, благодаря специалистам Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, смог вернуть былую мощь. Танк в 2001 году передали в историко-краеведческий музей Полярного, позже его восстановили. С тех пор ежегодно боевая единица принимает участие в парадах 9 мая, а на прошлой неделе Т-34 вернулся из Мончегорска, где был участником праздника, посвящённого Дню города.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Были пробиты данные, получили новые дополнительные сведения: этот танк выпуска октября 1945 года, в боевых действиях не участвовал, но по возрасту уже «старичок».

Сейчас легенду готовят ко временной консервации среди экспонатов в экспозиции музея под открытым небом. Это необходимо, чтобы сохранить танк в хорошем техническом состоянии.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Огромная просьба к жителям города, надо относиться бережно к этому экспонату, объяснять детям, чтобы они не наносили ему вред. Здесь есть видеонаблюдение, но ответственность жителей приветствуется».