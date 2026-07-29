Легендарная дизель-электрическая подлодка Б-396 «Новосибирский комсомолец» отметила важную дату

20 лет назад для её посетителей впервые были открыты люки во все отсеки подводной лодки.

Сейчас эта подлодка стала главным экспонатом Музея истории ВМФ России в столице и привлекает внимание как москвичей, так и гостей города, позволяя каждому прикоснуться к истории морской славы страны.

Поздравить подводников с этой датой приехали делегации из Мурманска и Москвы.

Напомним, подлодка Б-396 была построена в 1980 году в Нижнем Новгороде по проекту «Сом» и почти два десятилетия несла службу в Полярном.