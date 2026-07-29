Легендарная дизель-электрическая подлодка Б-396 «Новосибирский комсомолец» отметила важную дату
Сейчас эта подлодка стала главным экспонатом Музея истории ВМФ России в столице и привлекает внимание как москвичей, так и гостей города, позволяя каждому прикоснуться к истории морской славы страны.
Поздравить подводников с этой датой приехали делегации из Мурманска и Москвы.
Напомним, подлодка Б-396 была построена в 1980 году в Нижнем Новгороде по проекту «Сом» и почти два десятилетия несла службу в Полярном.