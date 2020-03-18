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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.20 19:30

Легендарная мореходка ждёт абитуриентов в МГТУ

День открытых дверей для абитуриентов провели в Мурманском  государственном техническом университете. Вуз с многолетней историей продолжает готовить кадры для крупных проектов в Арктической зоне.

Познакомиться с образовательными программами, которые предлагает Мурманский государственный технический университет смогли будущие абитуриенты и их родители. Возможностей для реализации своих талантов здесь действительно много. Например, курсант 4-го курса поступил в «вышку» на кафедру электрооборудование судов и уверен, что сделал правильный выбор.

Вячеслав Логачев, курсант МГТУ: «Я хочу устроиться в судоходный регистр, если у меня возникнет желание реализовать свои знания для развития электротранспорта, то передо мной все дороги открыты».

В МГТУ можно начинать обучение с 15 лет и продолжать его до любого уровня - будь то бакалавриат или аспирантура. Входящие в состав технического университета колледж готовит кадры среднего звена различных профилей - судоводителей, ихтиологов, программистов, но морские специальности по-прежнему наиболее востребованы.

Сергей Позняков, преподаватель МГТУ: «Дети сейчас стремятся на морские специальности. Набор идёт на 35 бюджетных мест - 25 из них очных,  10 заочных. Дети настроены решительно, ни идут по стопам родственников и они знают, чего хотят».

Сейчас вуз переживает «перезагрузку»:  обновляется инфраструктура, возродили военную кафедру, здесь преподают квалифицированные педагоги, которые  отвечаю, в том числе за  подготовку специалистов для работы в Арктической зоне.

Светлана Деркач, ректор: «Мы нацелены на то, чтобы наши программы создавались совместно с  компаниями, например, «НОВАТЭК», «Газпром», «Колэнерго» и с Союзом рыбопромышленников Севера».

В этом году День открытых дверей состоялся  в новом формате - на каждом этаже главного корпуса МГТУ расположили презентационные площадки выпускающих кафедр университета. Особое внимание и интерес вызвал тренажёр-симулятор, на котором курсанты  отрабатывают практические навыки управления судами.

Игорь Громов, специалист МГТУ: «Он полностью имитирует обстановку на мостике и все приборы.  Укачать может на нём, говорят, что когда  маленьких детей приводили, то их укачивало».

День открытых дверей посетили более 300 абитуриентов, которые смогли увидеть современные учебные лаборатории и ознакомиться со всеми  возможностями вуза, а также выбрать интересующее профессиональное направление.

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