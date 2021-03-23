Легендарному паруснику «Седов» исполнилось 100 лет

23 марта 1921 года в Германии впервые спустили на воду огромный барк «Магдалена Виннен». А когда в 1945 году судно отдали Советскому Союзу, его переименовали в «Седов», в честь русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова и сделали учебным.

За век жизни четырёхмачтовый барк провёл кругосветное путешествие, посетил все страны Европы, а также покорил Северный морской путь. С 1991 по 2017 годы парусник «Седов» был приписан к Мурманскому государственному техническому университету.