Легендарную атомную подлодку К-3 снова спустили на воду

Первенец советского атомного подплава лодка К-3 после 12 лет, проведенных на суше, вернулась в родную стихию. На СРЗ «Нерпа» в Снежногорске провели доковую операцию. Теперь легендарную субмарину ожидает музеефикация.

Атомная пододка К-3 пришла на завод в 2005 году на утилизацию, что называется, «на иголки». К такой операции заводчане, к сожалению, уже успели привыкнуть. Выгружается ядерное топливо, от субмарины остаётся один реакторный отсек, который затем отправляется на хранение в губу Сайда. На СРЗ «Нерпа» посчитали, что нельзя так поступать с ветераном, первым проложившим подо льдами Арктики путь к макушке Земли.

- Коллектив завода вместе с руководством ВМФ боролся за эту лодку, потому что мы считаем, что верх цинизма уничтожать первую атомную подводную лодку, - говорит Аркадий Оганян, директор Филиала ЦС «Звёздочка» «СРЗ «Нерпа». - Это та память, о которой мы слишком много говорим, но мало делаем. Сегодня наступил тот торжественный день, когда мы можем сказать, что первый этап по музеефикации первой атомной подводной лодки выполнен.

Первый этап был нелёгким. Срок службы субмарины вышел, с ядерной энергетической установкой на борту она представляла определённую опасность. Этот вопрос нужно было решить в первую очередь. Решили реакторный отсек вырезать, а на его место приварить турбинный отсек другой лодки той же серии.

- Он немножко отличается своими конструктивами от реакторного отсека, - отмечает Георгий Нейман, главный инженер СРЗ «Нерпа». - Пришлось доработать специальные чертежи на стыковку. Сделать конические обечайки, вварить их. Причём, вваривали мы их ровно так, как это делалось при постройке лодки, полностью сохраняя геометрию сварных швов, прочностные характеристики.

На втором этапе состоялась разработка проекта музеефикации. К разрешению привлекли, прежде всего, проектанта лодки Морское бюро «Малахит». Контролирует работу комиссия под руководством адмирала Вячеслава Попова. Чтобы восстановить внутренний вид субмарины потребуется ещё больше усилий. Слишком долго корабль был необитаемым. Пока же решена первоочередная задача – лодка спущена на воду и будет стоять у заводских причалов, поддерживаемая понтонами, в ожидании музеефикации. Есть у проекта и сторона практическая: со спуском субмарины на воду, освободилось место на заводском стапеле.