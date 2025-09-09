Легендарные машины и мотоциклы: в музее Северного флота состоялась II ежегодная выставка ретроавтомобилей

В прошедшие выходные у здания музея выстроились легенды автопрома: от военных трёхтонок до компактных «Москвичей».

Ключ в замок зажигания и машина готова мчаться по асфальту и по бездорожью, несмотря на почти вековой возраст. «ГАЗ-67Б» – аппарат с историей. Собранная на Горьковском автомобильном заводе имени Молотова легковушка отличалась высокой проходимостью и уверенно передвигалась по разбитым фронтовым направлениям без перегрева мотора.

Василий Буров, владелец ретроавтомобиля: «Они вытащили на своих плечах всю войну».

Этим восстановленным экземпляром уже 10 лет владеет Василий Буров. Машина участвует в исторических реконструкциях, снимается в военных фильмах, завсегдатай выставок, где каждый может прикоснуться к такому важному элементу истории нашей страны. В одном месте ретротехнику собрал музей Северного флота, который второй год подряд устраивает такую экспозицию.

«ЗИС-5» - в простонародье «Захар», один из основных автомобилей Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Конкретно этот экземпляр работал на аэродроме в Сафоново и подвозил топливо.

Такой автомобиль сослужил хорошую службу. Был неприхотлив, отличался отменной грузоподъёмностью, а главное, починить его можно было даже в полевых условиях.

Для сотрудников музея такая выставка – это не только возможность провести мастер-классы и более подробно рассказать о военных страницах истории России, но и показать наглядный пример бережного отношения к памяти.

Наталья Дзенисова, заведующая Военно-морским музеем Северного флота: «Самое удивительное в этой выставке – это сохранность автомобилей и их владельцы … На дорогах такой транспорт сейчас можно встретить крайне редко».

Машина – это не просто красивый экземпляр в коллекции, а можно сказать, ребёнок, требующий внимания и заботы. Чтобы автомобиль оставался на ходу и спустя 40-80 лет после выпуска с конвейера, за ним нужен особый уход.

За 612 «Москвичом» Ижевского автозавода с 2018 года ухаживает Илья Беликов. Именно таким автомобилем владел дедушка молодого человека. Для него это больше чем машина, история, поэтому и заботой малолитражка, которая выглядит как новая, и сегодня окружена сполна.

Илья Беликов, владелец ретроавтомобиля: «Запчасти достаю на барахолках. Они там ещё есть».

В день открытых дверей, традиционно проводимый в первую неделю сентября, музей выставил более двадцати легендарных машин и мотоциклов советской эпохи: «Москвичи» и «Запорожцы», автомобили «ГАЗ» и «ВАЗ».