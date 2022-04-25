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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.22 19:30

Легендарный ГАЗ-1173 принимал участие в исторической реконструкции эпизода обороны Заполярья

23 апреля на территории музея ВВС Северного флота в п.Сафоново прошла историческая реконструкция эпизода обороны Заполярья. Мероприятие прошло при участии сотрудников Управления ФСБ по Северному флоту совместно с ветеранами военной контрразведки. В качестве участников баталии выступили члены военно-исторических клубов «Заполярный рубеж» и «Титовский гарнизон».

Андрей Карасёв, военный пенсионер: «19 апреля 43-го года был образован СМЕРШ - Управление СМЕРШ. Сегодня мы посмотрим реконструкцию боя, когда старший лейтенант СМЕРШа рискуя жизнью поднял под ураганным огнём противника, поднял войска в атаку и… были захвачены окопы, противник бежал. Сегодня будет небольшой эпизод реконструкции того боя времён Великой Отечественной войны».

Этот бой относится ко времени Петсамо-Киркинесской операции. В основу реконструкции лёг подвиг лейтенанта СМЕРШа Василия Ахроменко. При численном превосходстве противника, желая помочь находящимся под обстрелом морским пехотинцам, командир-контрразведчик повёл своих людей в лобовую атаку на сопку Средняя.

Там он и сложил голову, при этом его рота «штрафников» высоту всё же взяла. Как отметили реконструкторы, стрельба и взрывы им совсем не мешают, ведь такие баталии для них – обычное дело.

Юрий Крохмаль, член военно-исторического клуба «Заполярный рубеж»: «Где-то в 2012 году, когда я участвовал в первой реконструкции, это была и дрожь, и волнение, и пистолет не перезаряжался. А сейчас, видите, всё работает!».

Действительно, посмотреть было на что, ведь перед нами ожили образы не только солдат и офицеров – нам удалось запечатлеть рабочую технику той эпохи: ГАЗ-1173 – командирская рабочая лошадка Красной Армии, верно прослужившая ей всю войну. На таком же автомобиле, только с полным приводом ездил маршал Жуков.

По словам хозяина авто, эта машина настоящая, из 1940-х годов. В наши края ГАЗ-1173 попал в конце «нулевых» от фронтовика.

Василий Буров, член военно-исторического клуба «Заполярный рубеж»: «Этот автомобиль был привезён в Мурманскую область в 2009 году с Нижегородской области из города Заволжье. Состояние у него, естественно, было не такое. Но чем легендарен данный автомобиль? Я его покупал у участника Великой Отечественной войны, который начинал войну в 1942 году под Сталинградом, он служил в Вооружённых силах СССР до 1948 года».

Помимо реконструкции, все желающие могли сфотографироваться с мужчинами в форме, а также угоститься блюдами из военно-полевого меню.

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