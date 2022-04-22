Легендарный танк Т-34 возглавит праздничную колонну военной техники в Мурманске

В посёлке Корзуново водители парадных колонн военной техники Северного флота оттачивали мастерство. 9 мая им предстоит пройти по центральному проспекту Мурманска.

В тренировках приняли участие экипажи машин пусковых установок береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», зенитных ракетных системам С-400 «Триумф», экипажи танков Т-80, бронетранспортёров, водители реактивных систем залпового огня «Град», бронеавтомобилей, арктических вездеходов и другой военной техники.

Водители учатся совместному маневрированию, соблюдению установленной скорости движения, заданных интервалов и дистанций между боевыми машинами. Военнослужащие отрабатывают все элементы движения в том же порядке, в каком они будут их исполнять 9 мая на проспекте Ленина в городе-герое Мурманске.

Главный участник военного парада – легендарный танк Т-34 возглавит колонну военной техники. Он проходит техническую подготовку в парке ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Его экипаж принимает участие в военных парадах и исторических реконструкциях уже более пяти лет. Первая сводная тренировка на улице областного центра спланирована на 4 мая. Генеральная репетиция состоится вечером 6 мая.