«Легенды хоккея» показали мастерство высокого класса

В преддверии Дня защитника Отечества сборная Северного флота сыграла товарищеский матч с командой «Легенды хоккея». По общему мнению зрителей, команда Северного флота выглядела достойно и показала хороший хоккей.

В подмосковном Мытищи состоялся товарищеский матч, посвящённый Дню защитника Отечества, между командами «Северный флот» и «Легенды хоккея». До конца второго периода чаша весов Фортуны перевешивалась то в одну сторону, то в другую. Но, когда на счету обеих хоккейных дружин было во 6 голов, игроки команды «Легенды хоккея» стали увеличивать отрыв, забивая шайбу за шайбой в ворота североморцев. Завершилась товарищеская встреча со счётом 12:6 в пользу звёздных мастеров российского хоккея.

«Настроены мы были довольно хорошо, но знали, кто против нас будет играть, - комментирует итоги игры Евгений Постыка, нападающий команды Северного флота. - «Легены хоккея» - очень опытные игроки, поэтому они нам и доказали, что они ещё мастера, а счёт говорит о многом».