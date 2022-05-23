Легенды российского футбола посетили Мончегорск

Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Андрей Тихонов побывали в гостях у производственников Кольской ГМК и приняли участие в фестивале «Наша смена».

В Мончегорске футбольный праздник! Фестиваль «Наша смена», организованный Российским футбольным союзом и компанией «Норникель», направлен на поиск игроков для профессионального футбола.

На стадионе шумно и многолюдно. В программе футбольные мастер-классы для детей и серия товарищеских матчей. Надеемся, что этот стадион станет футбольным трамплином для юных, будущих Аршавиных, Головиных, Дзюба и новых звёздных фамилий.

Чуть раньше Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов и Андрей Тихонов, сменив спортивную форму на спецодежду, вооружились средствами индивидуальной защиты, отправились в подразделения Кольской ГМК. После экскурсии футболисты встретились с сотрудниками компании.

Производственники задавали вопросы о предстоящем матче и о футболе в целом, так же приняли участие в викторине, фото- и автограф-сессиях.

Во второй половине дня легенды футбола были уже на стадионе, где шёл отбор юных футболистов. Ребята сдавали тесты – прыжки в длину, ускорения, демонстрировали умение работать с мячом. Все это под прицелом многочисленных видеокамер и датчиков.

Кстати, среди звёздных футболистов есть и женщина – Елена Терехова. Она имеет опыт выступления не только в России, но и за рубежом.

Фестиваль «Наша смена» собрал более 200 юных спортсменов, которые с замиранием сердца смотрели на легендарных футболистов.

Андрей Аршавин, экс-футболист сборной России и «Зенита»: «Для таких городов участие детишек очень важно, потому что возможности меньше, а в место этого там заявляется третья команда из Санкт-Петербурга, у которой тренировочного и спортивного опыта итак хватает. В целом поле нормальное для такого города, играть можно, поэтому никаких проблем я не вижу».

Проблем для развития футбола в Мончегорске не видят и в руководстве города и КГМК.

Максим Иванов, заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам АО «Кольская ГМК»: «Надеюсь, что это мероприятие будет ни один раз, оно будет продолжаться много, много раз. И сегодня наша молодая смена - мончегорские ребята из Печенгского района покажут всё, на что способны и, возможно, кто-то в перспективе станет нашей сменой».

Виктор Садчиков, глава администрации г. Мончегорска: «Я получаю личное удовольствие, учитывая сколько здесь людей пришло. Самое главное, что это для детей, мы же для них стараемся. Событие для города хорошее, замечательное. Ещё раз повторюсь, спасибо «Норильскому Никелю», мы сейчас тесно работаем с нашим градообразующим предприятием. Людям нужен праздник».

После официальной части мальчишки и девчонки под руководством звездных гостей начали разминку перед матчем. С ребятами работала научная группа Российского футбольного союза.

Максим Чернов, участник фестиваля «Наша смена»: «Мне бы хотелось стать футболистом, великим, как Аршавин».

Ростислав Силуянов, участник фестиваля «Наша смена»: «Я бы хотел попасть в чемпионат мира».

Женский футбол ничуть не уступает мужскому. Александра Одинцова из Мончегорска мечтает стать профессиональным вратарем и рассказывает, как проходят тренировки у девушек.

Александра Одинцова, участница фестиваля «Наша смена»: «Сначала разминка, потом тренировка с мячами, игра, удары по воротам. Всё также, как у обычных спортсменов, только девушки, ничего особенного нет».

С трибуны скандируют болельщики, в том числе и родители юных спортсменов. У Оксаны Парфеновой в фестивале участвует восьмилетний сын Егор.

Оксана Парфенова, мама участника фестиваля «Наша смена»: «Он уже четыре года тренируется, у него хорошие результаты. Он болеет футболом. Он каждый день после школы бежит на тренировку».

А вот у Инны Ворониной играет в команде со звёздами футбола дочь Марина, которой 11 лет.

Инна Воронина, мама участницы фестиваля «Наша смена»: «Она ходит на тренировки каждый день. Даже, если у них нет тренировки в данный день, например, выходной, то она идёт к другому тренеру и тренируется там с другими ребятами. Иногда даже приходится останавливать: отдохни хотя бы один денёк, надо восстановиться организму».

Основная задача фестиваля «Наша смена» - создать систему, благодаря которой в футболе каждый год будут появляться спортсмены высокого уровня.