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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.24 19:30

Легитимность выборов обеспечили, «Губернаторский контроль» реализуется, к 50-му Мурманскому лыжному марафону готовимся – важные темы оперативного совещания

Выборы президента, ход реализации проектов «Губернаторский контроль» и «Арктическая школа», а также предстоящий юбилейный лыжный марафон в Мурманске – эти темы обсудили участники оперативного совещания в региональном правительстве.

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис озвучил ход реализации проекта «Губернаторский контроль», который был запущен в декабре прошлого года. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В рамках проекта «Губернаторский контроль» специальная бригада без предупреждения выезжает в муниципалитеты и контролирует исполнение ранее данных мною поручений, а также общее состояние городов и населённых пунктов Мурманской области. На сегодняшний день «Губернаторский контроль» уже посетил Оленегорск, Североморск, Заозерск, Колу, Мончегорск, ЗАТО Александровск, Ковдорский округ, Апатиты и Печенгский округ».

Участники оперативного совещания подвели итоги конкурсного отбора по проекту «Арктическая школа». Эта инициатива реализуется в нашем регионе с 2021 года. За это время преобразовано 202 пространства в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Например, в этом году победителями стали 80 проектов. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Безусловно, проект «Арктическая школа» лишь часть».

Не обошли стороной на совещании и тему спорта. Число заявок на участие в лыжном марафоне побило рекорд последних 20 лет. География участников весьма обширна. 30 и 31 марта за «золото» марафона будут бороться представители 69 субъектов России и 7 стран. В качестве почётных гостей на юбилейный марафон приглашены олимпийские чемпионы и призёры, чемпионы мира по лыжным гонкам разных лет, такие как Денис Спицов, Иван Якимушкин, Анастасия Кулешова, Александр Панжинский, Алексей Петухов и другие не менее именитые спортсмены.

В рамках 50-го Мурманского лыжного марафона в Долине Уюта будет работать уже традиционная «Саамская деревня», где северяне и гости марафона смогут прокатиться на оленьих упряжках, попробовать блюда саамской кухни, пообщаться с хаски, сделать фото в куваксе и попробовать силы в национальных видах спорта…

Участники совещания не могли не подвести итоги выборов президента в нашем регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Самая главная задача, которая стояла на этих выборах, - обеспечение легитимности выборов. И она, совершенно очевидно, обеспечена».

Глава региона вручил от имени Владимира Путина председателю Избирательной комиссии Мурманской области Антону Богомолову Благодарность за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.

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