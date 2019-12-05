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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.19 19:30

Лёгкий снежок превратился в тяжёлую рутину по его уборке

В управлении Первомайского округа Мурманска состоялось очередное собрание оперативного штаба управляющих компаний. На повестке дня – уборка придомовых территорий от снежных завалов.

Мурманск продолжает заваливать снегом. Чтобы наш город не превратился в один большой сугроб, дорожные службы работают в усиленном режиме. А вот с управляющими компаниями, которые должны чистить дворы, ситуация не однозначная.

«Мы мониторим ситуацию на территориях областного центра, реагируем на обращения, которые поступают и в соцсети и к нам, - отмечает Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа. - По результатам анализа сегодня можно сказать, что основные замечания сейчас касаются вопроса вывозы складированного снега. Поскольку складируется снег на придомовых территориях, то уменьшаются площади под парковочные места автомобилистов. Естественно, сразу идут обращения».

В Первомайском округе зарегистрированы 25 обслуживающих  МКД управляющих компаний. К тем из них, которые не выполняют обязательства по уборке, принимаются меры административного воздействия. Специалисты администрации сначала выносят предписания, если проблему коммунальщики не устраняют, то руководство компании штрафуют. «С начала года рассмотрено более 600 дел, отметил Игорь Корявко, заместитель начальника управления Первомайского административного округа. - С 1 ноября 106 материалов направлено для привлечения к административной ответственности».

Специалисты замечают улучшение работы управляющих компаний, например, некоторые из них заключили больше договоров на аренду спецтехники, а другие  купили её. Однако немало проблем остаётся в очистке дворов от снежных заносов, образованию которых способствуют и сами жильцы, паркующие свои автомобили как попало.

 

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