Легко и быстро записаться на вакцинацию от коронавируса

151 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+56), Мончегорске (+34) и Оленегорске (+12).

Записаться на вакцинацию от коронавируса в Мурманской области можно через портал госуслуг или на сайте reg.polarmed.ru. Без записи можно привиться в местах работы выездных бригад в торговых центрах. В Мурманске это «Волна», «Плазма» и «Мурманск Молл». Найти ближайший пункт, где делают прививки, можно и на интерактивной карте портала «Наш Север». Для этого не требуется регистрация и авторизация на портале. Необходимо только перейти в раздел «Карты» и выбрать «Пункт вакцинации от CoVID-19».

К процедуре допускаются граждане России, которым исполнилось 18 лет, у которых нет обострения хронического заболевания, которые не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеют в момент вакцинации, которые в последние 30 дней не делали прививок; которые не беременны и не кормят грудью.