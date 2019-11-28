Легко ли 30 лет быть директором школы № 53, узнавала «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Горсовет Мурманска выбрал сити-менеджером Евгения Никору. На заседании Совета депутаты задали ему множество вопросов. Какие это были вопросы и как Евгений Никора на них отвечал, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Губернатор Мурманской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис внёс в облдуму законопроект «О детях Великой Отечественной войны в Мурманской области». Кто попадет под определение «Дети войны» и на какие льготы может рассчитывать, выяснили журналисты «Вечёрки».

Мурманской школе № 53 6 декабря исполнится 30 лет. Ею руководит Максим Лангуев - самый молодой директор школы в Мурманске. Он возглавил педагогический коллектив год назад. Директору тогда было всего 27 лет. Накануне торжества с Максимом Лангуевым встретились журналисты «Вечернего Мурманска».