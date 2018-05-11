Легко ли оформить фальшивую медицинскую справку?
Программа «Рамки закона» провела свой эксперимент и выяснила, как дорого стоит пройти медкомиссию онлайн и получить липовый документ.
Текст объявления на столбе обещает всестороннюю помощь морякам, в том числе и в прохождении медицинских комиссий. «Один день. 10 тысяч рублей стоит», - ответили по телефону из объявления ведущим программы «Рамки закона.
- И можно всех врачей пройти за 1 день?
- Да, в поликлинику сдаём и все будет.
- Моё присутствие не надо?
- Нет.
Справка за 10 тысяч рублей, как обещают, будет подлинной. Однако у правоохранительных органов мнение наверняка будет другое: «Нами были выявлены подложные документы, материалы передали в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников, которые принесли справку».
За подделку документа ответит тот, кто его заказал. Но и это не все последствия для тех, кто прошёл медкомиссию онлайн или, позвонив по телефону, указанному на объявлении на столбе.
- Гражданин рискует с наличием бессимптомного заболевания сесть за руль машины или иной техники, выйти в море и остаться без скорой медицинской помощи. Скорая в море не придёт, - говорят в полиции.
Подробности смотрите в новом выпуске программы «Рамки закона» в эфире и на сайте арктик-тв.рф.