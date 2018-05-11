Легко ли оформить фальшивую медицинскую справку?

Программа «Рамки закона» провела свой эксперимент и выяснила, как дорого стоит пройти медкомиссию онлайн и получить липовый документ.

Текст объявления на столбе обещает всестороннюю помощь морякам, в том числе и в прохождении медицинских комиссий. «Один день. 10 тысяч рублей стоит», - ответили по телефону из объявления ведущим программы «Рамки закона.

- И можно всех врачей пройти за 1 день?

- Да, в поликлинику сдаём и все будет.

- Моё присутствие не надо?

- Нет.

Справка за 10 тысяч рублей, как обещают, будет подлинной. Однако у правоохранительных органов мнение наверняка будет другое: «Нами были выявлены подложные документы, материалы передали в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела в отношении сотрудников, которые принесли справку».

За подделку документа ответит тот, кто его заказал. Но и это не все последствия для тех, кто прошёл медкомиссию онлайн или, позвонив по телефону, указанному на объявлении на столбе.

- Гражданин рискует с наличием бессимптомного заболевания сесть за руль машины или иной техники, выйти в море и остаться без скорой медицинской помощи. Скорая в море не придёт, - говорят в полиции.

Подробности смотрите в новом выпуске программы «Рамки закона» в эфире и на сайте арктик-тв.рф.