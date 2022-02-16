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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.22 19:30

Легко ли управлять домом енотов?

Как часто вам попадались на глаза смешные видео и фотографии в интернете с енотами? Возможно, вы даже задумывались о том, чтобы завести такое животное у себя в квартире, однако, мало кто знает, что скрывается под этой забавной маской активного пушистика.

В гостях у милых хищников побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Еноты — это не только дикие лесные зверьки, но также ласковые и дружелюбные домашние любимцы. Посмотрев в их добродушные и трогательные глаза, многие люди желают завести полоскуна в качестве питомца. Однако не стоит забывать, что животное это хищное и дрессировке поддается с очень большим трудом.

Елизавета Колесник, управляющая домом енотов: «Еноты – это животные настроения, если им не заниматься много времени, а это получается только в случае, если у вас удаленная работа 2-3 часа в день, или будут в семье люди, которые смогут с ним заниматься. Потому что просто посадить в вольер не получится, им нужна свобода, место, где они будут бегать, прыгать и так далее. Конечно, отдельная просторная комната, в любом случае».

Если вы все же решили пойти на этот рисковый шаг, то сразу готовьтесь к скорому ремонту, потому что маленький хищник будет разбирать вашу квартиру буквально по частям. Однако порванные обои и погрызенные плинтусы – это только лишь полбеды.

Елизавета Колесник, управляющая домом енотов: «Все разрушается, енот может куда-то залезть, в ту же розетку и перегрызть провода, его может ударить или ещё чего хуже, всякое бывает, может съесть не то, что можно. Хоть они умные животные, у них интеллект 4-летнего ребёнка, еноты не всегда едят то, что знают. В случае, если они не воспитаны и не понимают, что можно кушать, а что нельзя».

Помимо качественного и профессионального ухода енот нуждается в сбалансированном питании. Удивительно, но с одинаковым удовольствием полоскун может есть и орехи, и мясо пойманной птицы.

Елизавета Колесник, управляющая домом енотов: «Они всеядные животные, но у нас нормированное питание – это собачий корм в первую половину дня. Перепелиные яйца они очень любят. Мы поощряем их ими раз в неделю, когда они купаются, кто помылся – тому перепелиное яйцо. Орешки очень любят миндальные, грецкие и чуть реже фундук. Все что угодно, все, что вкусно и полезно».

Если вы всё-таки не готовы к такой ответственности, но поиграть с милыми хищниками хочется, то можно наведаться к ним в гости, такая возможность есть и в Мурманске. Эти непоседы точно не оставят вас равнодушными.

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