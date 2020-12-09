Легковушка «обнимает» придорожный столб

Серьёзная авария произошла на автодороге Р-21 «Кола». Автомобиль вынесло на обочину, после чего он врезался в световую опору.

Судя по кадрам с места ЧП, столкновение было очень сильным, ведь легковушку буквально намотало на столб. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, которые были доставлены в медицинское учреждение Мурманска.

А вот что стало причиной аварии, пока сказать сложно, но скорее всего водитель старенькой «Вольво» не рассчитала скорость, ведь в таких метеоусловиях нужно быть предельно аккуратным, особенно, управляя автомобилем с классической компоновкой - с задним приводом.