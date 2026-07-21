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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.07.26 19:30

Ленинградская улица – современное и удобное пространство для отдыха мурманчан и гостей города-героя

Северное лето переменчиво и в этом году не балует жарой жителей Заполярья. Но северяне к этому привыкли и радуются каждому погожему дню. Тем более, что отдохнуть и прогуляться во время обеда в рабочий день или в выходные можно в самом центре Мурманска - на улице Ленинградской.

Для многих мурманчан это любимое место в центре города, где можно посидеть на скамейке, покачаться на качелях или отдохнуть с книгой за уютными столиками.

Раньше территория в большей части была отдана автомобилям и сложно было представить здесь что-то другое. Сейчас Ленинградская улица стала местом притяжения, которым и должна быть старейшая улица города-героя. 

Улица Ленинградская – это важная часть истории города. А совсем недавно старейшая улица города вновь пережила масштабное преображение.

Да, Ленинградская во многом новатор, уверено ведущий город в будущее. Именно она стала первой полностью преображенной улицей по проекту «На Севере-жить!». 9000 квадратных метров облагородили и сделали современным и удобным пространством всего за один год. В июльский день здесь можно встретить людей всех возрастов, наслаждающихся хорошей погодой в любимом месте.

Тамара Михайлюк, мурманчанка: «Сделали такую красоту. Сейчас деревья посадили, очень хорошо, нам очень нравится. Сюда постоянно ходим гулять».

Гости из Санкт-Петербурга: «Симпатично, красиво сделано, много деревьев».

Ольга Власова и Эмилия Овчарук, мурманчанки: «Ждали, когда она откроется … И нам всё нравится!».

Но ещё здесь можно услышать шум техники, так как благоустройство продолжается.

По заверению рабочих, здесь появятся четыре гамака. Пока они будут проходить тесты на безопасность, после чего гости зоны отдыха на Ленинградской смогут ими насладиться.

Создается ощущение, что улица в будущем продолжит удивлять новинками, но, какими - пока секрет.

Ленинградская – в памяти многих мурманчан – это место первых свиданий, встреч с друзьями, городских праздников и торжественных митингов. В наше время старейшая улица Мурманска вновь отдана пешеходам и радует своим внешним видом.

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