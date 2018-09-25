«Ленинский комсомол» в ожидании музеефикации

24 сентября 1955 года на заводе № 402 в Молотовске Северодвинска состоялась церемония закладки первой отечественной атомной подводной лодки К-3 («Ленинский комсомол»). Спустя 63 года легендарная субмарина ожидает музеефикация.

Легендарная лодка поступила на завод «Нерпа» в 2005 году на утилизацию, что называется «на иголки». К такой операции заводчане, к сожалению, уже успели привыкнуть. Выгружается ядерное топливо, от субмарины остаётся один реакторный отсек, герметичный, который затем отправляется на хранение в губу Сайда. На СРЗ посчитали, что негоже так поступать с ветераном, первым проложившим подо льдами путь к макушке Земли.

Первый этап согласования вопроса о создании на базе АПЛ музея был нелёгким. Срок службы субмарины давно вышел, а ядерная энергетическая установка на борту представляет определённую опасность. Этот вопрос нужно было решить в первую очередь.

На втором этапе проводилась разработка проекта музеефикации. Такое задание было дано в 2016 году на заседании морской коллегии при правительстве России. К этой работе привлекли, прежде всего, проектанта лодки - Морское бюро «Малахит». Вопрос поставлен на контроль комиссии под руководством адмирала Вячеслава Попова.

Сегодня первенец атомного подплава на заслуженном отдыхе. Спустя 63 года легендарная субмарина в ожидании музеефикации стоит на акватории СРЗ «Нерпа».