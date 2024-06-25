Леонид Мостовой: о Дне молодёжи–2024 в Мурманске
Для всех желающих будут работать 9 интерактивных площадок разных направлений, а на главной сцене будет организована развлекательная программа. Например, площадки «Вместе с креативом» и «Вместе с новым» пройдут в сквере на Ленинградской улице, в том числе включат фестиваль уличной культуры «Двигатель» и «Открытый микрофон». В Центральном сквере развернётся молодёжная ярмарка вакансий, также будет организована зона молодежного предпринимательства с мастер-классами и консультациями.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Леонид Мостовой, директор государственного автономного учреждения Мурманской области «Молодая Арктика», подробно расскажет о многочисленных и разнообразных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи, который пройдут в областном центре.