Леонид Мостовой: о Дне молодёжи–2024 в Мурманске

Мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, уже стартовали в разных городах России и будут проходить до 30 июня. В нашем регионе главный фестиваль состоится 29 июня на площади Пять Углов в Мурманске, ещё более 30 мероприятий пройдёт в муниципалитетах.

Для всех желающих будут работать 9 интерактивных площадок разных направлений, а на главной сцене будет организована развлекательная программа. Например, площадки «Вместе с креативом» и «Вместе с новым» пройдут в сквере на Ленинградской улице, в том числе включат фестиваль уличной культуры «Двигатель» и «Открытый микрофон». В Центральном сквере развернётся молодёжная ярмарка вакансий, также будет организована зона молодежного предпринимательства с мастер-классами и консультациями.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Леонид Мостовой, директор государственного автономного учреждения Мурманской области «Молодая Арктика», подробно расскажет о многочисленных и разнообразных мероприятиях, посвящённых Дню молодёжи, который пройдут в областном центре.