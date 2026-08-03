Леонид Сурманов: о «Счётчике мыслей»

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Леонид Сурманов, музыкант, блогер и гитарный наставник, который многим северянам знаком как Леннон.

Он рассказывает о том, сколько лет он в музыке, есть ли за плечами «корочки» и почему рок — это навсегда. Узнаем, как родился культовый псевдоним и что на самом деле означает загадочное название «Счётчик мыслей».