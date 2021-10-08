Лес рубят – щепки летят! В Умбе ведутся странные работы на муниципальных землях

Что на самом деле происходит в Умбе? На побережье Терского берега строители уничтожают реликтовые растения, губят лес и плодородный слой почвы на территории в несколько гектаров. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» прибыла на место событий.

До Умбы, на живописное место на побережье Белого моря, можно добраться на обычно автомобиле. Но дальше, вдоль Терского побережья, дорога заканчивается. Единственное сообщение с отдалёнными сёлами Чаваньгой, Тетрино, Чапомой, Пялицей только с помощью вертолёта. Это социальные маршруты, которые выполняет Кольское подразделение «Вологодского авиационного предприятия». Вот его МИ-8 поднимается в небо с действующего аэропорта в Умбе.

А по соседству с воздушной гаванью кипит работа - работа по уничтожению уникальной природы юга области. На территории в несколько гектаров компания-подрядчик, как предполагают местные жители, по заказу Вологодского авиапредприятия строит вертолётную площадку. Им, кажется, наплевать на лес и реликтовые растения этой местности. Во многих местах уже белеют пеньки срубленных деревьев, стволы грудой свалены по соседству.

Ходит слух, что так авиаперевозчик хочет сэкономить на услугах местного аэропорта. Тому подтверждение и договор аренды, который предприятие, по словам собственника воздушной гавани, планирует досрочно расторгнуть уже в конце октября. Да, вокзал в Умбе старенький и требует обновления, но ведь на новом месте, скорее всего, не будет и такого. Пассажиры будут садиться в вертолёт посреди чистого поля.

Законность происходящего у обеспокоенных ситуацией граждан вызывает большие сомнения. Ведь земля, на которой работают экскаваторы, муниципальная, а договоров аренды или собственности никто из представителей местной администрации показать общественности не может.

А без документов вести какие-либо работы на участке подрядчики не имеют право, к тому же они, судя по всему, ещё и залазят на чужую территорию, по крайней мере передвигаться тяжёлой технике приходится по действующему полю аэропорта.

А что до органов правопорядка? Они тоже заинтересовались бурной деятельностью строителей, но пока как-то безрезультатно.

Остается надеяться, что в ситуацию вмешается прокуратура, как минимум, природоохранная, а другие надзорные ведомства подключатся к решению вопроса.