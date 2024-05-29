Лесной пожар стремительно распространялся в сторону детского оздоровительного центра «Гандвиг» - легенда учений МЧС

ЧП в детских летних лагерях региона случаются нечасто, но специалисты МЧС держат руку на пульсе и отрабатывают такие сценарии работы.

По легенде учений, в 7 часов утра вблизи населённого пункта Белое Море был обнаружен лесной пожар, который из-за сильного ветра стремительно распространялся в сторону детского оздоровительного центра «Гандвиг». В условной опасности находились 152 человека, в том числе дети.

Была необходима срочная эвакуация.

На помощь выдвинулась группа спасателей, а также сотрудники других подразделений.

В рамках тренировки были отработаны различные способы тушения природного пожара, в частности, с помощью вертолёта и прокладывания минерализованной полосы. Также были проведены практические действия по забору воды из открытых водоёмов, тушению ландшафтных пожаров, отработано развертывание пункта временного размещения.