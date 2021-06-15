Лесные пожары, ремонт дорог и новые ковидные ограничения – вопросы в правительстве региона

Губернатор Мурманской области провёл очередное оперативное совещание, на котором обсуждались самые важные вопросы.

Лесные пожары, ремонт дорог и новые ковидные ограничения – лишь часть вопросов, поднятых губернатором на прошедшем совещании. Начало июня принесло в область не только жару. В Заполярье были зафиксированы первые лесные пожары, более всего пострадали Кольский и Ковдорский районы. Глава региона обратился к муниципалитетам с требованием усилить пожарный контроль: проводить рейды с органами природоохраны, информировать и предупреждать северян о последствиях. Сам губернатор призвал северян проявлять ответственность и сознательность.

«Виной всему – пресловутый человеческий фактор, такое безалаберное и безобразное отношение к огню – непотушенные костры», - отметил глава региона.

В связи с осложнением эпидемической ситуаци заведения общепита будут работать лишь до 11 вечера, сохранится заперт на работу клубов и баров. Губернатор порекомендовал работодателям установить «гибкий» режим работы с началом рабочего дня в диапазоне с 9 до 11 часов, а 30% работников перевести на удалённую работу. Глава области призвал усилить контроль полиции над соблюдением масочного режима в транспорте, торговых центрах и иных местах. Как подчеркнул губернатор, единственным способом защиты от коронавируса была и остаётся вакцина.

«У нас сегодня более 100 тысяч жителей привито, это треть от того плана, который у нас с вами есть. Недостатка в вакцине не существует. Я всех призываю пройти вакцинацию, мы приступаем к вакцинации тех людей, которые переболели», - сообщил губернатор Мурманской области.

В связи с участившимися случаями заболеваемости коронавирусной инфекции началось развёртывание дополнительных коек в ковидных стационарах Апатит, Колы и Мурманска.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Всего таких коек на сегодняшний день было развёрнуто 228, в том числе 150 - в минувшую пятницу. Сегодня в регионе функционирует 681 койка и свободный коечный фонд составляет около 16 процентов».

Традиционные мероприятия Дня памяти, посвящённые 22 июня, также пройдут в соответствии с новыми ограничительными мерами. На 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны запланировано 78 мероприятий, которые пройдут как в онлайн, так и «в живую». Шествие «Бессмертного полка» было отменено, однако, жители Мурманска и области смогут принять участие в других мероприятиях, таких как «Сад памяти», «Свеча памяти» и «Марафон памяти», часть из которых будет проходить и в онлайн-режиме.

Северян продолжают волновать вопросы ЖКХ, посредством опроса на портале «Наш Север» мурманчане смогли выбрать для себя наиболее удобный способ оплаты счетов за отопление.

Однако в силу такой способ оплаты вступит только к 2023 году. Для социально уязвимых групп населения цена поменяться не должна. Также по всему городу продолжается установка индивидуальных домовых бойлеров, а замена неисправных практически завершена.

Кроме вопросов ЖКХ, губернатор обсудил с коллегами вопросы хода ремонта дорог. Министерство транспорта Мурманской области заключило соглашения и предоставило субсидии 24 муниципалитетам для проведения ремонтных работ на дорогах местного значения.