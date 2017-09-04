Лестница–куролесница на Северном проезде

Для жителей многих микрорайонов областного центра, расположенных на сопках, единственным пешеходным сообщением порой служат лестницы. От удобства конструкции которых, зависит не только скорость, но и безопасность северян во время повседневных походов по Мурманску. На Северном проезде таких объектов много и не все они заслуживают похвалы. Глава администрации Андрей Сысоев сегодня встретился с горожанами и выслушал их пожеланию по улучшению ситуации.

Не успели жители домов по Северному проезду порадоваться новой лестнице, которая ведёт в микрорайон от улицы Папанина, как объект инженерного искусства начал рушиться. Если внимательно посмотреть на ступеньки даже не специалисту, то сразу бросается в глаза, что бетон, которым заливали конструкцию, рассыпается от непогоды. Вероятно, горе строители в погоне за экономией положили в смесь слишком много песка.

- Тут нет проблем, которые бы не решались. Серьёзный вопрос – качество исполнения работ нашими подрядчиками, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Мы увидели лестницу, ремонт которой был в своё время профинансирован из бюджета. Подрядчик должен был выполнить работы качественно, но, к сожалению, так как он их выполнил, то лучше было бы не выполнять. Важно отметить, что город не оставил это без внимания.

Городские власти уже выиграли суд с подрядной организацией, так халатно выполнившей свою работу. Оказалось, что строители не в состоянии устранить ошибки, поэтому будет объявлен новый конкурс и уже другие специалисты в будущем году возьмутся за устранения всех недочётов, а таких набирается немало.

- Ну как же так можно делать?! – возмущается Владимир Панкратов, житель микрорайона. - Я прохожу как-то, вижу, едет мамашка с коляской для двойни. Коляска не помещается вот в этот пандус. Хорошо, что с ней вместе кто-то шёл, они вдвоем на одном колесе спустили коляску. Это катастрофа, мы же в XXI веке живём!

Горе-рабочие промахнулись и с уровнем ступеней, сделав его неправильно. Поэтому во время дожей вода не стекает вниз, а скапливается на пролетах в виде больших луж. Обойти такую преграду пешеходам крайне сложно. Да и по общему виду лестницы не скажешь, что сделана она всего два года назад.