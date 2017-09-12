Лестницу-«горку» отремонтировали

Ремонт лестниц в столице Заполярья идёт с учётом рельефа местности. Рабочие не только восстанавливают разбитые ступени, но и делают объекты удобнее и безопасней. Например, раньше зимой лестница рядом с домом № 23 на улице Папанина превращалась в ледяное препятствие. Причину аномального явления выяснили и оперативно устранили.

На улице Папанина идёт ремонт. Рядом с 23-м домом рабочие обновляют ступени одной из лестниц. Раньше выглядела она плачевно, спускаться, особенно зимой, здесь было опасно. Разбитый бетон и постоянная ледяная корка практически гарантировали травмы зазевавшемуся прохожему.

- Ледяная горка. Экстремальный такой спуск, экстрим, - шутит Александр Михайлов, житель Мурманска. - Утром идёшь на работу, сел и поехал. Здесь каждый год каток был.

Теперь на дорогу не съехать. Внизу установили ограждение. Да и скользить по лестнице пешеходам больше не придётся. Оказалось, проблема возникает из-за того, что в тёплые дни тающий снег с крыши дома стекает на ступени и здесь уже превращается в ледяную корку. Да и самой лестнице крепости такой ледяной панцирь не добавлял. Скалывать его приходилось ломами, в результате страдали и ступеньки. Чтобы отвести воду от пешеходного объекта, рабочие прокладывают специальный водосток.

- Раньше вода стекала по самой лестнице и намерзала на самих ступенях, - поясняет Станислав Ланин, директор УДХ. - Это было очень опасно. Мы сейчас подняли большой борт, чтобы сделать водоотведение. Вода будет стекать по трубе и уходить в наш лоток.

До начала заморозков Управлению дорожного хозяйства осталось завершить 3 крупных объекта. Это лестницы на улице Папанина, 23 и на проспекте Ленина, 102. После чего рабочие перейдут на улицу Коминтерна, там также нужно провести работы по восстановлению ступенек.