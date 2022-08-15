Лётчики авиационных полков Северного флота отработали навыки уничтожения условного противника на полигоне на северо-востоке Кольского полуострова

В учении приняли участие и самые молодые лётчики. В ходе тактических занятий экипажи истребителей СУ-24 и МиГ-31 тренировались применять боевое вооружение, отрабатывали обнаружение и перехват самолётов условного противника, а также попрактиковались в дозаправке в воздухе.

В учении приняли участие и самые молодые лётчики. В ходе тактических занятий экипажи истребителей СУ-24 и МиГ-31 тренировались применять боевое вооружение, отрабатывали обнаружение и перехват самолётов условного противника, а также попрактиковались в дозаправке в воздухе. Всего в летных сменах было задействовано более 20 экипажей. Они нанесли ракетно-бомбовые удары по заданным целям в районе полигона Лумбовский, поразив в общей сложности более двух десятков мишеней, расположенных в море и на берегу.