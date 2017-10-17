Лётчики авиаполка Северного флота успешно отработали навыки перехвата и уничтожения воздушных целей

Экипажи самолётов МиГ-31 авиаполка Северного флота успешно отработали навыки перехвата и уничтожения воздушных целей. Истребители действовали парами над полигонами в Баренцевом море.

Во время тренировки было выполнено несколько лётных смен. Самолёты поднимались в воздух и днём, и ночью. Задачи перехвата воздушных целей успешно отработали 8 экипажей МиГ-31. Это сверхзвуковой стратосферный истребитель-перехватчик, предназначенный для борьбы с любыми видами потенциальных вражеских сил. Возможности радара и системы управления огнём позволяют самолёту обнаруживать и поражать противника на значительном расстоянии.

Экипажи истребителей неоднократно выполняли учебные и боевые задачи по перехвату самолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов