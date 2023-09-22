День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.23 19:30
Лётчики-истребители палубной авиации Северного флота отработали боевые маневры в воздушном пространстве Заполярья
Экипажи двух авиаполков на самолётах МиГ-29К и Су-33 выполняли элементы боевого маневрирования и оттачивали навыки условного группового удара по наземным и морским объектам.
Также лётчиками были выполнены полёты на средних и больших высотах, во время которых они отрабатывали навыки воздушного боя. В полётах также были задействованы лётчики из числа молодого пополнения. На штурмовиках Су-25-УТГ они исполняли элементы простого пилотажа. Для обучения применялась практика управления самолётом по дублирующим приборам. Во время выполнения этого упражнения внешний обзор лётчика закрывается специальными шторками, расположенными внутри кабины, при этом необходимо управлять аппаратом ориентируясь по приборам.
Перед полётами вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов наземных служб.
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