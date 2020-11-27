Лётчики-истребители Северного флота отрабатывали тактику ведения ближнего воздушного боя

«Бочки», «мёртвые петли» и пикирование – сложнейшие фигуры высшего пилотирования. Их, а так же техники воздушного боя на малых и сверхмалых высотах отработали лётчики-истребители Северного флота.

Учебные полёты проходили над Кольским полуостровом. Каждый пилот находился в воздухе от 40 минут до полутора часов. За смену более 10 экипажей палубных истребителей МиГ-29К совершили 24 вылета на 6 боевых машинах, полностью выполнив учебную программу.

Тактику ведения ближнего воздушного боя лётчики отработали в парах и одиночно с условным применением пушечного вооружения самолётов.

Алексей Апраксин, командир авиационного звена отдельного корабельного истребительного авиаполка: «Мы должны быть готовы к выполнению любой задачи, поставленной перед нами».