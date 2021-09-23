Лётчики-истребители Северного флота отработали взлёты и посадки в сложных метеоусловиях над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

В тренировке приняли участие пилоты палубных истребителей МиГ-29.

Летали они при низкой облачности и порывистом ветре для получения и подтверждения допуска лётного состава.

Молодые лётчики выполнили 16 вылетов, а также отработали слаженность действий в составе авиазвена. Военные поднимались в небо под тщательным контролем инструкторов.