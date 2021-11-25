Лётчики-истребители Северного флота вернулись на Кольский полуостров после тренировок в Крыму

На побережье Чёрного моря они отрабатывали навыки взлёта и посадки на палубу авианосца.

Из Крыма лётчики-истребители Северного флота возвращаются поэтапно, по пути МиГи садились на нескольких аэродромах, где проводились дозаправка, отдых экипажей. Да и погода не всегда сопутствовала перелёту.

На взлетно-посадочную полосу в гарнизоне Североморск-3 истребители заходят по одному, а вот летят обычно парами.

Зрелище — это завораживающее, даже коллеги лётчики, которые вернулись чуть раньше, засматриваются на виражи в небе. А ведь они больше месяца тренировались на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем палубу авианосца «Адмирал Кузнецов». Выполнили более 1000 упражнений и провели в воздухе свыше 100 часов.

Дома военных встречает крепкий мороз, таких точно не было на побережье Чёрного моря. В условиях Арктики летать сложнее. Но чтобы тренироваться здесь, специальные тренажёры не нужны. Достаточно снова подняться в небо.