Лётчики-истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали боевые манёвры с элементами воздушного боя

Особое внимание лётчики-истребители смешанного авиационного корпуса Северного флота во время этих учений уделяют наработке навыков по условному уничтожению низколетящих беспилотников, перехвату воздушных целей и противодействию средствам ПВО.

В этот раз были задействованы экипажи палубных истребителей Су-33 и многоцелевых истребителей Су-30СМ. Это более 50 человек лётного и инженерно-технического состава, а также наземных служб обеспечения.

Отметим, навыки посадки на борт корабля, пока авианосец «Кузнецов» стоит на ремонте, лётчики Североморцы отрабатывают в Крыму на тренажёре «НИТКА», который эмитирует палубу авианосца.