Лётчики Северного флота продолжают совершенствовать технику дозаправки воздушных судов в небе Заполярья

Дозаправка воздушных судов в небе – едва ли не самый сложный элемент подготовки лётчиков и пилотирования в целом. Вот почему в смешанном авиационном корпусе Северного флота регулярно проводят тренировки, направленные на отработку такой операции.

Михаил, командир авиационного звена: «Она (дозаправка) требует высоких психофизиологических и психологических затрат организма, а также напряжения и сосредоточенности в полёте».

На этот раз в тренировочных полётах над Кольским полуостровом приняли участие свыше 20 экипажей самолётов. Среди них: бомбардировщик Су-24 и истребители Су-30 и Су-33. А функцию топливозаправщика в небе выполнил воздушный танкер Ил-78.

Михаил, командир авиационного звена: «Пилоты выполняют контактирование с конус-датчиком заправщика и тем самым отрабатывают элементы выполнения полётов в строю дозаправки».

По словам командира авиационного звена, процесс воздушной дозаправки не только сложен, но и крайне опасен. Ведь экипажу необходимо приблизиться к танкеру на расстояние, равное всего 10-15 метрам. Практике предшествует долгая подготовка.

Пётр, командир авиационного звена: «Сначала одиночная подготовка, потом парами лётчиков возят долго, затем опытных возят уже в боевых порядках. Это делается для того, чтобы лётчики привыкли к близости другого воздушного судна, к его большим размерам, чтобы они их не пугали. И только потом ребят начинают возить на дозаправку. Здесь проходит наземная подготовка, проводятся тренажи. Как правило, ходим на танкер Ил-78. Смотрим, где и что расположено, оцениваем габариты, дабы лётчик в воздухе не запаниковал при виде этого самолёта, а также понимал, что находится в безопасной зоне и ему ничего не мешает. А кульминация – первый самостоятельный полёт».

Отработка полётов на дозаправку велась как в дневное, так и в ночное время, когда её выполнение становится ещё более рискованным.

Пётр, командир авиационного звена: «Сложность заключается в том, что темно, ничего не видно. Танкер подсвечивается только своими бортовыми огнями».

Дозаправка воздушных судов в небе позволяет лётчикам значительно экономить время, увеличивать длительность рейсов, а также выполнять задачи и совершать боевые действия вдали от мест базирования.