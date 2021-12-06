Лётчики Северного флота провели первые в новом учебном году полёты

Взлёты и посадки они вели с аэродрома в Мончегорске.

В ходе лётной смены командный состав полка и командиры эскадрилий на истребителях и бомбардировщиках обучали подчиненных элементам сложного и высшего пилотажа, а также ведению ближнего маневренного воздушного боя. В полётах участвовали около 20 лётчиков.

Александр Шапошников, штурман: «Сегодня особенность полётов в том, что они командирские. Сюда включили полёты на потолок для истребителей-перехватчиков. Облёт самолета-разведчика после того, как он прошёл регламентные работы, его ввели в строй. Также выполняют полёты перспективные лётчики, которые будут рассматриваться в дальнейшие вышестоящие должности».