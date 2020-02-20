Лётчики Северного флота провели учебно-тренировочные полёты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем

В них приняли участие 9 экипажей противолодочных самолетов Ил-38.

Они отработали навыки пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне. Молодые пилоты осваивали особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над местностью без ориентиров. Учения выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота. В общей сложности лётчики провели в воздухе около 50 часов.