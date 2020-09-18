День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.20 19:30
Лётчики Северного флота успешно выполнили дальний полёт в сложных условиях
Лётчики Северного флота пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Выполнение планового задания заняло более 11 часов, а протяженность маршрута составила около 10 тысяч километров.
Во время полётов лётчики противолодочных самолётов Ту-142 отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
На отдельных этапах маршрута полётов российские воздушные судна сопровождались истребителями иностранных государств.
После выполнения задания лётчики Северного флота вернулись на аэродромы базирования.
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