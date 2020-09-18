Лётчики Северного флота успешно выполнили дальний полёт в сложных условиях

Лётчики Северного флота пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Выполнение планового задания заняло более 11 часов, а протяженность маршрута составила около 10 тысяч километров.

Во время полётов лётчики противолодочных самолётов Ту-142 отработали навыки пилотирования над безориентирной местностью и слаженность действий экипажей в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

На отдельных этапах маршрута полётов российские воздушные судна сопровождались истребителями иностранных государств.

После выполнения задания лётчики Северного флота вернулись на аэродромы базирования.