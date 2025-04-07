Лётчики Северо-Западного округа Росгвардии отработали горную подготовку в Хибинах

В районах горных ущелий специалисты выполнили приёмы маневрирования на разном диапазоне высот, в том числе на сверхмалых.

Росгвардейцы осуществили полёт по маршруту с заходом в район, где сотрудники СОБР «Рысь» Центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации Росгвардии осуществили беспарашютное десантирование с полным снаряжением и в полной боевой экипировке на неподготовленную площадку, расположенную на высоте более 800 метров.

К полётам в горах в условиях разряжённой атмосферы, быстрой смены погодных условий и направления ветра допускают только лётчиков 1 и 2 классов, то есть имеющих не меньше 400 часов налёта.